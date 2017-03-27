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Второй случай стрельбы за сутки в штате Огайо: два человека скончались в больнице

27.03.2017 - 13:55

Новости США. Стрельба в американском штате Огайо. Четыре человека получили огнестрельные ранения. Двое из них скончались в больнице. Все жертвы – молодые люди. Обстоятельства перестрелки, а также личности пострадавших пока не сообщаются. На месте происшествия работают полицейские, медики и пожарные.

Накануне в этом же штате стреляли в одном из ночных клубов. Вооруженный человек открыл огонь по посетителям. Сообщается об одном убитом, как минимум 15 были ранены. Нападавшему удалось скрыться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй случай стрельбы за сутки в штате Огайо: два человека скончались в больнице

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