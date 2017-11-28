﻿ «Вулкан продолжает выбрасывать пепел»: МИД Беларуси в Twitter публикует информацию от властей Индонезии | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Вулкан продолжает выбрасывать пепел»: МИД Беларуси в Twitter публикует информацию от властей Индонезии

28.11.2017 - 17:47

Новости Беларуси. Международный аэропорт на индонезийском Бали закрыт уже вторые сутки из-за угрозы извержения вулкана Агунг. Огненная гора снова выбросила столб пепла на высоту в 4 километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покинуть остров не могут десятки тысяч отдыхающих. В тех районах, где выпал вулканический пепел туристам рекомендуется носить марлевые повязки и без необходимости не покидать номера гостиниц.

Посольство Беларуси в Индонезии следит за ситуацией и в случае необходимости готово оказать помощь. Также МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали.

Кадры апокалипсиса напоминает восточная часть туристического острова Бали: что будет дальше (читать подробности). 

Валерий Колесник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Индонезии:
Граждан Беларуси в госпиталях нет. Ситуация стабильная. Вулкан продолжает выбрасывать пепел, но пока сильного извержения нет. Специалисты говорят, что он может месяц так дымить. Если есть желающие вылететь раньше, они обращаются в туристические агентства, есть канал в Twitter, где мы в режиме онлайн обновляем информацию, которую получаем от властей Индонезии. Буквально несколько человек хотели бы более точно знать, каким образом они могут вылететь в Минск раньше, поменять билеты.

«Вулкан продолжает выбрасывать пепел»: МИД Беларуси в Twitter публикует информацию от властей Индонезии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Говоруны, замолчите, пожалуйста: Фадеев раскритиковал неверящих в извержение на Бали
Фото: instagram.com/ritadakota
«Как же ничтожно ты мал по сравнению с этой стихией»: Рита Дакота прокомментировала свою поездку на Бали
Аэропорт на Бали закрыт еще на сутки из-за извержения вулкана
Аэропорт на Бали закрыт еще на сутки из-за извержения вулкана
Кадры апокалипсиса напоминает восточная часть туристического Бали
Кадры апокалипсиса напоминает восточная часть туристического Бали: что будет дальше
Посол Беларуси в Индонезии: «Как будет развиваться ситуация очень сложно сказать»
Посол Беларуси в Индонезии: «Как будет развиваться ситуация очень сложно сказать»
МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали
МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок на остров Бали
«Многие люди даже не знают, что вулкан извергается». Белорус рассказал о ситуации на Бали
«Многие люди даже не знают, что вулкан извергается». Белорус рассказал о ситуации на Бали
Извержение вулкана на Бали. Белорусы не могут покинуть остров
Извержение вулкана на Бали. Белорусы не могут покинуть остров
Все новости по теме Извержение вулкана
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru