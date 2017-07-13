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Вы Беларусь, можно сказать, пощупали: Александр Лукашенко на встрече с Игорем Додоном в Витебске

13.07.2017 - 20:54

Новости Беларуси. 13 июля Витебск стал не просто музыкальной столицей, на открытие фестиваля в качестве почетных гостей будут присутствовать сразу два президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Событие для города действительно уникальное. В местном исполкоме Александр Лукашенко проводит встречу со своим коллегой, президентом Молдовы. Тем для обсуждения действительно немало. Лейтмотив разговора – белорусско-молдавское сотрудничество в политической и социально-экономический сферах. Точки соприкосновения у двух стран, безусловно, есть, но перспектив гораздо больше.

Обсуждать главы государств будут взаимоотношения в формате интеграционных объединений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень трудолюбивый народ, он похож на белорусов. Но особенность вашего визита в том, что вы посмотрели сами Беларусь. Вы ее, можно сказать, пощупали: в промышленности, в сельском хозяйстве, вы побывали на культурных объектах.

Вы увидели, как мы относимся к памяти.

Мы не просто пиаримся и рассказываем, какие мы несчастные и как тяжело нам в войне было. Мы храним эту память. У нас нет ни одного памятника, у нас нет ни одной могилы, которая обозначена, чтобы она была не ухожена. Я вчера у матери на кладбище был, и там несколько могилок советских воинов. И везде – был я, не был, неважно – все почищено, побелено, аккуратненько покрашено.

Вы были в музее Великой Отечественной войны.

Я очень заинтересован был в том, чтобы вы там побывали, посмотрели. Мы буквально в последний момент, года три назад, построили этот новый музей Великой Отечественной войны. Я скажу, что в Европе в принципе таких, от души, центров нет. Ну, уже никто их, наверное, не строит. Это свидетельство отношению нашему к памяти, к тем, кто погиб. Все-таки треть населения мы тогда потеряли.

И вот ваша такая прелюдия к нашей встрече – это очень ценно.

Я с вами уже могу разговаривать как с человеком, который познал Беларусь. Поэтому я вам очень благодарен, что вы побывали здесь. И еще раз подчеркиваю: если что-то мы можем для Молдовы сделать (мы это делали всегда) – мы готовы для вас в любой момент сделать все, что вы захотите, если это в наших силах. Вот все, что вы видели, начиная от промышленных тракторов, БелАЗов, МАЗов, сельхозпредприятий. Доить, кормить, пахать, растить, кормить людей, одевать людей – пожалуйста.

Если вы еще побудете у нас – даже не надо никуда переезжать, в Витебской области вам губернатор покажет высочайшего уровня предприятия. Притом которые напрямую связаны с людьми и которые очень нужны Молдове.

Вы Беларусь, можно сказать, пощупали: Александр Лукашенко на встрече с Игорем Додоном в Витебске

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