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«Вы – счастливчики: минские улицы достаточно широкие». Голландский эксперт о транспортной инфраструктуре

16.04.2018 - 22:48

Андрэ – ведущий в мире инженер по проектированию городских транспортных решений. Он занимается любимым делом уже несколько десятков лет, поэтому ему хватает нескольких минут, чтобы, в целом, оценить ситуацию в городе.

Андрэ Петтинг, инженер-проектировщик:
Вы – счастливчики: минские улицы достаточно широкие, и на них достаточно места и для автомобилей, и для общественного транспорта, и для пешеходного движения.

У вас есть возможность заполнить это пространство.

Нидерланды, как известно, – страна №1 по использованию экологичных транспортных средств. Минск, по мнению эксперта, имеет все шансы для реализации задуманного: создания максимально удобной для велосипедистов и пешеходов инфраструктуры.

Андрэ Петтинг:
У вас есть пространства между фасадами домов. Это – общественные пространства: не только для движения, но также для зелёной зоны, для лавочек, чтобы улица жила, в прямом смысле слова. Я знаю, что в Минске есть много взрослых людей, у кого есть велосипеды, и эти люди ждут, чтобы выйти на улицу, если будет удобно, интересно находиться на ней.

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