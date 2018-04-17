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«Вы вполне можете стать ориентиром»: в каких сферах сотрудничество с Беларусью интересует Молдову?

17.04.2018 - 22:21

Новости Беларуси Александр Лукашенко посетит Кишинев 18-19 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетит Кишинёв 18-19 апреля. Чего ждут от предстоящей встречи Беларусь и Молдова?

Запланированы встречи с президентом Молдовы и премьер-министром. К переговорам на высшем уровне подключается и бизнес. В молдавской столице пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества. Из Кишинева передает наш коллега Евгений Пустовой.

На пропрезидентском телеканале НТВ Молдова 17 апреля затишье: наши коллеги готовятся к завтрашнему дню. С официальным визитом в Молдову прибывает Александр Лукашенко. В программе – встреча с президентом и премьер-министром (в Молдове обе политические фигуры играют важную роль). За годы разгула парламентаризма страна утратила многое. Наверстать упущенные возможности надеются с помощью Беларуси.

Елена Пахомова, председатель комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте Молдовы:
Вы вполне можете стать ориентиром для Республики Молдовы. Поддержка местного производителя: когда заходишь в ГУМ, ЦУМ в Минске, ты понимаешь, что представлены только местные производители. Это достойно уважения. Действительно есть, что представить, есть, что приобрести.

Есть рабочие места. Это же удивительно, когда ты ходишь по улицам и понимаешь, что в дневное время людей нет не потому, что они где-то за границей, а потому, что они на работе. Это такая ностальгия у нас по прошлому… Потому что по Кишиневу пройдетесь днем – очень много людей, у которых действительно нет работы.

В международной политике разногласий между официальным Кишиневом и Минском нет. Необходимо сблизиться в экономическом русле. Торговые отношения выстроены еще со времен Советского союза, но в последние годы товарооборот незначительно упал.

Позиция Беларуси – промышленная кооперация. За 25 лет дипломатических отношений смогли организовать три сборочных производства, с совместных конвейеров сошло более 200 тракторов и 110 троллейбусов.

Евгений Пустовой, СТВ:
Пока у Молдовы нет четкой позиции, в каком направлении двигаться. Одни предлагают западную модель демократии, другие – интеграцию на восток. Примечательно, что оба лагеря выбирают сотрудничество с Беларусью и видят в Минске надежного и проверенного партнера. 

В основном в аграрной Молдове с уважением относятся к белорусам и белорусским тракторам. Мы очень похожи отношением к труду. Тракторы здесь изображены даже на дорожных знаках на главном проспекте Кишинева. Но вот хозяина на этих плодородных землях давно не было. Это понимают даже глашатаи народной политики – водители такси.

Алексей Доной, водитель такси: 
Я к Беларуси очень хорошо отношусь, особенно к товарищу Лукашенко. Вообще замечательный Президент.

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Последний раз глава белорусского государства посещал Кишинев три года назад. На этот раз в составе делегации много бизнесменов, а в портфелях менеджеров сразу 16 крупных контрактов. Ближе к Беларуси Молдова должна стать и в культурном плане: в Кишиневе откроют памятник нашему первопечатнику Скорине.

«Вы вполне можете стать ориентиром»: в каких сферах сотрудничество с Беларусью интересует Молдову?

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