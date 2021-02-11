Вячеслав Данилович: уверен, что большинство поддержит решение ВНС и мы снова сохраним сильную, процветающую Беларусь
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Алена Сырова, ведущая:
Александр Лукашенко, обращаясь к народу со сцены Дворца спорта в 1996 году, заявил: «Мы стоим перед выбором: или Беларусь будет оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков, или же мы установим надлежащий правопорядок и направим все силы народа на решение неотложных проблем. В эти дни решается судьба не Президента, не института президентства, а судьба всего белорусского народа, будущее наших детей и внуков».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Правда, неотличим 1996-й и 2021-й?
Александр Ивановский, профессор, политолог:
Я бы сказал, что если бы мы посмотрели на графики, которые Всемирный банк представляет, мы бы увидели, что с этого момента начался резкий подъем нашей экономики в 11 раз. И наведение порядка сыграло существенную роль в том, что произошло в нашей республике, жизни граждан.
Алена Сырова:
Выходит, история повторяется, Вячеслав Викторович.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук:
Абсолютно верно, только она повторяется по спирали, уже на новом витке. Если мы смотрим 1996 год, тогда тоже речь шла о том, будет ли Беларусь государством с сильной властью, или она все-таки останется слабым государством. Сейчас посмотрите: 2021 год, события, которые происходили в 2020 году, были направлены на раскачивание системы власти, на ослабление нашей страны, то есть история повторяется. Но и тогда, в 1996 году, было принято верное решение: были сформированы президентская вертикаль и сильная исполнительная власть. И сейчас, в 2021 году, я уверен, что большинство народа поддержит решение Всебелорусского народного собрания и мы снова сохраним сильную, процветающую Беларусь. То, что имеем, будем поступательно развивать, двигаться вперед, сохраняя то, что уже есть.
Профессор Александр Ивановский: хотя бы мы сохранили свою независимость и не упали в ту сторону, куда нас пытаются затащить
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы сегодня подведем итоги, наверное, самого главного политического события, скажем, этого полугодия. Первое после большого политического кризиса Всебелорусское народное собрание. Я сам делегат этого собрания, целый день я сегодня провел во Дворце Республики. Слушая Президента, я каким-то образом вспоминал 1996 год. Тогда я был студентом первого курса истфака, и мне происходящее казалось каким-то романтическим флером. Может быть, студенты все такие? Об этом говорил сегодня и Президент, что в 16-18 лет хочется что-то изменить. Другой вопрос – как? Так вот, Президент сказал одну фразу, от которой, наверное, побежали мурашки по коже. Он сказал: «Тогда мы отвели страну от пропасти». Но при этом сравнил и добавил, что первое Всебелорусское народное собрание 1996 года и нынешнее 2021-го очень похожи. Они имеют большой исторический момент и большой исторический резонанс.
В нашей студии наши эксперты, наши делегаты. Я бы хотел обратить этот вопрос к вам ко всем: прав ли Президент? 1996 год после парламентского политического кризиса и нынешний 2021 год – прав ли Президент в исторической сущности и важности этих событий?
Александр Ивановский, профессор, политолог:
Я бы сказал, конечно, да. Потому что кроме того, что собрание является по существу высшим органом, который есть в нашей стране (кстати говоря, такая форма с юридической точки зрения имеет длительную историческую перспективу), оно принимает окончательные решения по судьбоносным вопросам. И если в промежутке между этими событиями собрания проходили достаточно плавно, это как раз заслуга нашего режима, то здесь принимаются судьбоносные решения по точке отсчета, по выбору направления развития.
Кирилл Казаков:
Мы говорили тогда о Конституции и говорим сейчас о новой Конституции.
Александр Ивановский:
Конечно. Вы помните, что тогда у нас было почти 284 депутата, а потом стало 110. Кстати говоря, число не влияет на качество работы парламента. Было принято решение о том, что у нас окончательно действует перспективная президентская республика. В рамках такого построения системы управления мы фактически имеем вертикаль, которая может откликаться на все события, которые происходят в мире, быстро приступать к решению. Что касается парламента, там у нас примерно три с половиной месяца реакция шла. А сейчас мы имеем примеры, когда 1-2 дня – есть указ Президента, по которому можно работать. А в окружении, которое есть, это важно.
Что касается сегодняшнего дня, то по существу обсуждается серьезный вопрос, связанный с трансформацией политической системы. Трансформацией в том смысле, чтобы каждый наш гражданин стал жить лучше. Ну или хотя бы мы сохранили свою независимость и не упали в ту сторону, куда нас пытаются всячески затащить и сделать с нами совершенно другие вещи.