Вязович о пятом дне Дакар-2020: ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжёлый
Новости Беларуси. Команды Василевского и Вишневского улучшили свои позиции в генеральной классификации гонки Дакар-2020 и идут 10 и 11 соответственно. А вот Сергей Вязович опустился на третью позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таковы итоги пятого дня соревнований. 9 января спортсмены преодолели дистанцию в 563 километра. На их пути были огромные дюны, ориентирами для штурманов выступали скалы и камни. На этот раз проколов колес удалось избежать, но соперники – россияне – оказались быстрее.
Вязович о «Дакаре»: «Оптимальный результат – это МАЗ на трёх первых ступенях пьедестала»
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
На второй части потеряли время по отношению к нашим конкурентам. Пока даже не могу сказать почему. По ощущениям ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжелый. Но, в принципе, темп был хороший. Ребята от нас уехали, поэтому теперь мы третьи.
Дакар-2020 завершится 17 января в Киддии. Команды пройдут еще семь этапов. В гонке принимают участие около 50 грузовиков со всего мира.
В лидерах даже с пробитыми колёсами. Экипаж Вязовича занимает общее итоговое второе место в ралли «Дакар»
Новости Беларуси. Даже пробитые колёса не мешают белорусам идти вторыми в генеральной классификации ралли «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Навигация была несложной, но вот второй и третий отрезок были убойными. Экипажу Вязовича пришлось менять колесо, а потом ещё продолжать ехать с двумя проколами.
Третий участок, по словам наших спортсменов, был таким, что на нём впору триал проводить. Потому 6-е место по итогам четвёртого дня соревнований и общее итоговое второе – хороший результат.
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9 января команды вышли на старт пятого этапа. Его протяжённость 563 километра. Спецучасток наконец-то уведёт гонщиков и райдеров в огромные дюны – почти половина маршрута пройдёт в песках.
Впрочем, скал и камней также будет в избытке – они послужат отличными ориентирами для штурманов. Но и здесь участникам не стоит забывать о риске прокола.