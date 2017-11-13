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Выбор зубной щётки: нужна ли щетина разной длины?

13.11.2017 - 15:38

Новости Беларуси. Стоит ли предпочесть щётку с перепадами в длине щетины, рассказали в программе «Теледоктор».

Жанна Хлабордова, врач-стоматолог-терапевт 1-го терапевтического отделения УЗ «7-ая городская стоматологическая поликлиника» г. Минска:
Да, это очень хорошо.

Это помогает очищать налёт в разных труднодоступных местах.

Нина Богданова, СТВ:
То есть, это не просто маркетинговый ход?

Жанна Хлабордова:
Нет. Зуб имеет неровную поверхность: есть углубления, ямки, фиссурки. Межзубные контакты. Разная длина щетинок помогает лучше справляться с задачей очищения зуба от налёта.

Стоматология. Теледоктор

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