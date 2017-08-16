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Выборгский замок в Ленинградской области станет частью мира «Игры престолов»

16.08.2017 - 11:59

Американский писатель, автор серии книг «Песнь льда и пламени», по которым снимают «Игру престолов», Джордж Мартин сейчас путешествует по России. Писатель прибыл в страну для участия в Фантастической ассамблеи, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 августа.

Фото: newsru.com

Во время визита Мартин выразил желание посетить известный Выборгский замок – один из немногих сохранившихся памятников западноевропейской средневековой архитектуры. Замок был основан крестоносцами в 1293 году на одном из островков Финского залива.

Писатель долго беседовал с работниками музея, который сейчас работает на территории замка, и обсуждал с ними идею обустройства тематической зоны, посвященной придуманному Мартином миру «Игры престолов». Также писатель намекнул, что локации замка вполне могут стать местом действия сериала.

Недавно были выкрадены и выложены в сеть несколько серий «Игры престолов» (здесь подробности).

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