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Выборы президента во Франции: итоги первого тура встречены протестами, во второй тур прошли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

24.04.2017 - 13:54

Новости Франции. Во Франции жители протестами встретили итоги первого тура Президентских выборов. Демонстрантов на площади Бастилии в Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками. За час до закрытия избирательных участков на улицах стали собираться сотни активистов. Они жгли машины и дымовые шашки, громили витрины магазинов и забрасывали жандармов камнями. По мнению протестующих, среди кандидатов нет ни одного достойного и вся гонка представляет собой лишь шоу. В результате столкновений пострадали несколько человек. Около 30 митингующих задержаны.

Между тем, подсчет голосов первого тура выборов завершен. Победу одержал Эммануэль Макрон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммануэль Макрон, кандидат в президента Французской республики:
Дорогие соотечественники. Нет нескольких Франций, есть только одна Франция, наша Франция. Франция патриотов в Европе, которая защищает, и которую мы должны восстановить. Это серьезный вызов, но я готов принять его вместе с вами.

Лидер движения «Вперед» набрал без малого четверть голосов. Отрыв от Марин Ле Пен всего на несколько пунктов. С выходом во второй тур центриста уже поздравили действующий президент Франции Франсуа Олланд, некоторые европейские политики.

Вторым финалистом и соперником Макрона в следующем туре стала лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен, кандидат в президента Французской республики:
Мы сделали первый шаг, который выведет французских людей в Елисейский дворец. Этот результат является историческим и он наделяет меня огромной ответственностью за защиту французской нации, ее единство, ее безопасность, ее культуру, ее процветание и независимость.

Штабы кандидатов уже готовятся ко второму туру выборов. Борьба обещает быть достаточно напряженной. Претенденты на президентский пост представляют ровно противоположные точки зрения: Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский союз. Марин Ле Пен против глобализации и в случае победы намерена провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС.

Выборы президента во Франции

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