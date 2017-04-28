новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Выбрать профессию по душе. Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске

28.04.2017 - 16:40

Новости Беларуси. Дизайнер, архитектор, парикмахер. Профессию по душе школьникам помогают выбрать опытные педагоги. Причем полезный совет всегда можно найти в хорошей книге, – уверены организаторы выставки научной литературы и творчества. Здесь собраны лучшие изобретения белорусских детей. Сегодня их первые шаги в исследовательской деятельности получили оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Кирьянов, учащийся Гомельского государственного профессионально-технического колледжа:
Представляю Гомельскую область и свой проект. Это система для реабилитации больных после инсульта и других нарушений мозгового кровообращения. Состоит она из перчатки. Преимущество – это стоимость. По сравнению с аналогами, которые стоят от 25-50 тысяч евро, данное устройство стоит порядка 50 белорусских рублей.

Такие увлечения зачастую помогают определится и с выбором будущей профессии. Как показывают социологические опросы, в Беларуси самым распространенным мотивом в выборе той или иной специальности у молодежи является эмоциональная связь с профессией и, конечно же, уровень заработной платы.

Выставка научной литературы и творчества проходит в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Екатерина Макаревич
Екатерина Макаревич, инструктор розыскной собаки: Главное – чтобы ты был нужен и был виден результат твоей работы!
Работа на заводе: насколько изменились условия труда?
Первый раз, конечно, страшно было: почему женщины выбирают и как справляются с мужскими профессиями
Первый раз, конечно, страшно было: почему женщины выбирают и как справляются с мужскими профессиями
Гендерному стереотипу мы обязаны прошлому веку: стоит ли делить профессии на мужские и женские
Гендерному стереотипу мы обязаны прошлому веку: стоит ли делить профессии на мужские и женские
Нина Василевская
Нина Василевская, пекарь: Всё тепло, всю душу вкладываю в караваи!
Лариса Рабощук
Лариса Рабощук, переводчик жестового языка: Есть масса слов, недоступных в жестовом переводе!
Единственный в Беларуси смотритель оригинальных башенных часов Иосиф Ясюкевич
Что собой представляет профессия «cтрелочник»?
Все новости по теме Профессии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru