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Выездные приемы граждан 13 сентября пройдут в Новогрудке, Мстиславле и Горках

13.09.2017 - 10:55

Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов граждан. 13 сентября на вопросы жителей Гродненской и Могилевской областей ответят помощники главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти встречи пройдут в Новогрудке и Мстиславле. А в Горках прием граждан проведет специалист Администрации Президента. Такие же встречи до конца недели пройдут в Гомельской и Брестской областях и в городе Минске.

Записаться на прием можно по телефону в местных исполкомах и районных администрациях.

Выездные приемы граждан 13 сентября пройдут в Новогрудке, Мстиславле и Горках

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