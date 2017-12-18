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«Выходит на уровень правительства обсуждение введения обязательного предмета по психологии семьи в старших классах и на первых курсах»

18.12.2017 - 18:24

Новости Беларуси. О семейных ценностях и демографической безопасности говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Анна Ящук, кандидат экономических наук, эксперт в области семейной политики:
Как можно повлиять через систему образования. Буквально несколько недель назад я посетила республиканский форум «Семья», на котором представители общественных объединений и учреждений образования, а именно соорганизаторами были педагогический университет и Союз женщин – было сказано, что выходит на уровень правительства обсуждение введения обязательного предмета по психологии семьи в старших классах и на первых курсах любого университета, независимо от направления подготовки.

Егор Хрусталёв, ведущий:
По Вашему мнению, если, допустим, ребёнок растёт и не видит примера у своих родителей, его можно этому научить?

Анна Ящук:
Знаете, по крайней мере, любой человек, ребёнок, в том числе, стремится к созданию для себя каких-то лучших условий жизни. И, если ему рассказать, разложить по полочкам, и через примеры показать семей...

Семейные ценности: «Что происходит»

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