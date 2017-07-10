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«Выхожу из душа и вижу, наполовину крыса уже вылезла оттуда. Сантиметров 20 и вот такой длиннющий хвост»

10.07.2017 - 15:00

Они живут без воды дольше верблюдов, выдерживают очень высокий уровень радиации и способны предвидеть многие события. Речь о крысах.
Декоративная крыса
Доказанный факт – хвостатые покидают полигоны и места испытаний оружия, в том числе, ядерного, за день-два до начала событий.

В Великую Отечественную войну люди во время бомбёжки прятались в домах, в которые убегали крысы.

Неделю назад военные действия против грызунов развернулись в одной из столичных многоэтажек. 
Фаина Агаева:
Я выхожу из душа и вижу, наполовину крыса уже вылезла оттуда. Она была сантиметров 20, и вот такой вот длиннющий хвост, жирная, тёмно-коричневого цвета. Конечно, я в глаза ей не смотрела, потому что я ужасно боюсь мышей.

Мало того, что я закричала, у меня в душевой кабине есть сирена, я её включила.

И она от этого пронзительного звука исчезла.

Виновница представления сейчас держит женщину в страхе. От заболеваний, которые передают крысы, в мире каждый год погибает полмиллиона человек.

Заразиться можно, просто вдохнув воздух в помещении с больным грызуном.

Они переносят чуму, тиф, лептоспироз, бешенство. Те, кто в открытое наступление на крыс идти не боится, нередко оказываются в больнице. Загнанный зверёк в панике способен прыгнуть в высоту на два метра.  К тому же, крысы мутируют. Становятся крупнее и не боятся нападать на домашних животных.

Фаина Агаева:
Я не сидела, сложа руки, естественно, я стала звонить. Сначала я позвонила в 115. Никакого движения со стороны ЖЭСа, я позвонила в МЧС, потому что она немножко прилипла и сидела под шкафчиком

Но рваться в бой с грызунами и вставать на защиту хрупкой Фаины Григорьевны никто не спешит. А жильцы дома, который находится по адресу: Есенина, 6, корпус 2, – уверены, что визитами грызунов в квартиры они обязаны мусоропроводу.Мусоропровод
Ольга Пискарёва, СТВ:
Около одного мусоропровода могут прокормиться до 60 крыс. Получается, что в каждом подъезде есть самая настоящая кормовая точка.

По сути, это постоянно обновляемая свалка пищевых отходов. В такой атмосфере крысиное царство процветает и расширяет свои границы, и тогда бороться с ними особенно сложно. Если вспомнить, что одна пара грызунов за 2 года жизни успевает произвести на свет до 6 000 детёнышей, проблема приобретает угрожающие масштабы.

Кстати, пробует приманку у крыс так называемый разведчик, если он погибает, другие к приманке не притронутся.

Фаина Агаева:
Я, почему к Вам обратилась. Потому что мне кажется, ну, никто не хочет ничего делать. И это беда не моя, это – беда всего подъезда и, вообще, всех людей. Потому что это – зараза, болезни, у всех есть маленькие дети. И потом это опасно.

Крысы – отличные пловцы.

Нередки случаи, когда в Минске грызуны выныривали аккурат из унитаза, чем ввергали людей в шок. 

Мы же обратились в ЖЭС и поинтересовались, до каких пор пенсионерка Фаина Григорьевна будет держать оборону в собственной квартире. Стоит отметить, в ЖЭСе, наконец, отреагировали. И в считанные дни уничтожили хвостатого врага. 

Артём Авсеенко, главный инженер ЖЭС-98:
Да, было обращение. По данному факту могу сказать, что 19-го числа этого месяца была проведена дератизация грызунов подрядной организацией БелЭС, которая осуществляет данный вид работ.

В Минске для борьбы с грызунами в Центре профилактической дезинфекции создана специальная лаборатория.

Ежедневно там производят 100 килограммов препаратов, способных убивать мышей и крыс.

Отрава для крыс
В месяц на избавление столицы от грызунов расходуется 2 тонны яркоокрашенных деликатесов.

Артём Авсеенко, главный инженер ЖЭС-98:
Ситуация будет у нас на контроле, будем следить, и при поступлении новых заявок, будем принимать меры.
Спустя неделю общими усилиями катастрофа бытового характера была решена.

Свою жилплощадь у наглого грызуна Фаина Григорьевна отвоевала.

Специалисты же говорят: чтобы не оказаться в заложниках у грызуна, нужно очистить подвалы, заделать щели и отказаться от мусоропровода. И помните: захламленность – главная причина, по которой крысы поселяются в домах.

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