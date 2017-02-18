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«Выхожу отсюда с обнадеживающим настроением»: чиновники высшего звена Беларуси «пошли» в народ

18.02.2017 - 19:35

Еще одна новость в связи с уже не новым Декретом № 3 о предупреждении социального нахлебничества, так тоже можно сказать. Декрет остается на слуху. Его главная идея – не выколачивать из неработающих какие-то гроши («гроши» – в прямом смысле, от них бюджет не залоснится), а стимулировать к уплате налогов. Справедливости ради верхушка президентской Администрации в разных городах Беларуси проводит встречи с людьми.

Витебская мобильная приемная. Вместо заявленных трех часов идет уже пятый час общения. В коридорах все еще немало людей. На личную беседу первоначально записались всего 17 человек – в итоге пришло полсотни. Безусловный лидер в топе вопросов – разъяснения по третьему Декрету Президента.

Александр Позняк, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Витебской области:
Смотрите: десятки людей и они не все знают. Кто-то, может быть, и знает, но хочет каким-то образом избежать этого сбора на уплату государственных расходов, а большинство ведь и не знают. Поэтому вот это наша недоработка, которую таким приемом мы восполняем.

Чиновники высшего звена «пошли» в народ. Из Минска разъехались по городам и весям. Возможность лично пообщаться с ведущими управленцами страны теперь есть даже у жителей самых отдаленных населенных пунктов. Новый тренд – доступность и открытость.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Это будет такой традицией. Мы будем выезжать в регионы, проводить приемы по личным вопросам для того, чтобы видеть, как проводится эта работа на местах. И люди, которые обращаются в республиканские органы, и республиканские органы управления. Мы слышим людей.

В райисполкоме Рогачева яблоку было негде упасть. За плечами каждого сидящего здесь человека непростые жизненные истории, просьбы и предложения. Многие из пришедших в коридорах власти не впервые. Но решить проблему на местном уровне не получалось.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента:
Нам бы, знаете, меньше критиковать наши районные власти и дать, может быть, больше каких-то полномочий, чтобы поменьше наша районная вертикаль оглядывалась на Минск. Все инструменты решения вопросов у них есть, но не всегда они, может быть, готовы их все применить, боясь, что вдруг они где-то перейдут какое-то полномочие или перейдут какую-то грань, может быть, выстроенную каким-то большим законом сверху.

Чиновники всех уровней открыты к общению и готовы к конструктивному диалогу с каждым жителем страны. Мониторинговые группы сотрудников Администрации будут систематически контролировать работу с обращениями в регионах.

Белорусы:
Можно решить вопрос за короткое время. Не нужно ничего писать, обращаться где-то.

Если много людей, которые действительно пострадали по вине так называемых местных царьков, самодурства руководителей предприятий, организаций. Я думаю, здесь надо индивидуально подходить к каждому случаю.

Ко мне подошли очень хорошо, с вниманием все специалисты.

Я выхожу отсюда с обнадеживающим настроением. Мне думается, что помогут.

Такие личные встречи обещают людям новый уровень комфорта. Проблема бюрократии и бумажной волокиты должна исчезнуть. Практика выездных приемов первых лиц Администрации Президента и помощников в регионах станет традицией. Следующие встречи пройдут 23 и 24 февраля.

«Выхожу отсюда с обнадеживающим настроением»: чиновники высшего звена Беларуси «пошли» в народ

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