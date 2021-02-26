«Выпущена на мощностях нашего предприятия». В Беларуси произвели первые валидационные серии вакцины «Спутник V»
Новости Беларуси. Предприятие «Белмедпрепараты» начало производство первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19 – «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот это наши образцы вакцины – компонент один и компонент два.
Технология российская, производство локализовано в Беларуси. Это один из важных итогов взаимодействия двух стран. При этом российская сторона отметила, что Беларусь может не только выпускать «Спутник V», но и экспортировать вакцину в третьи страны. 26 февраля на предприятии представили первую пробную серию. Далее препарат будут проверять.
После испытаний на площадке смогут приступить к промышленному производству вакцины. Планы на ближайшую перспективу – запуск у нас полного цикла выпуска препарата. Это позволит сполна обеспечить потребность белорусов в вакцине против COVID-19.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Сегодня произведена первая пробная партия российской вакцины «Спутник V», которая выпущена на мощностях нашего предприятия. Она называется валидационная серия, но это первый практический шаг по локализации вакцины.
Сергей Беляев, генеральный директор предприятия «Белмедпрепараты»:
Мы подошли к действительно первой отсечке, от которой пошел отсчет по трансферу нашей вакцины белорусского производства промышленной серии. Понятное дело, что они будут уже полноценные. Объем мы рассчитывали для начала, естественно, он будет зависеть от потребностей Республики Беларусь в вакцинопрепарате и от возможности наших партнеров по предоставлению активного компонента для производства. Изначально мы строили нашу стратегию на предприятии – действительно, 500 тысяч доз в месяц.
В нашей стране «Спутником V» начали прививать медиков еще в январе. На днях вакцинация этой группы населения завершилась. Состояние у всех удовлетворительное. На конец марта анонсирован и старт массовой вакцинации в стране.
Прививку от коронавируса получили более 225 миллионов жителей планеты. Какие страны среди лидеров?
Вакцинацию населения от COVID-19 начали в более чем половине стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прививку уже получили свыше 225 миллионов жителей планеты. Это значит, что число вакцинированных вдвое превышает число зараженных. Заболевших коронавирусом в мире, по последним данным, свыше 113 миллионов.
В списке лидеров по количеству прививок США, Китай, Великобритания, Индия и Турция, а вот по охвату вакцинацией населения на первом месте Израиль.
Привить население от COVID-19 сейчас наиважнейшая задача. Из-за задержки производства препаратов власти ЕС опасаются, что график кампании прививок будет сорван, а в планах Союза – вакцинировать к лету не менее 70 % взрослого населения сообщества.
На фоне сложной эпидобстановки страны продолжают усиливать карантинные меры. В Португалии продлили режим ЧП до середины марта, а во Франции планируют закрыть Париж. В течение трех недель жители не смогут въезжать в город и покидать его.