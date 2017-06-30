новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Выпускникам академии авиации вручили дипломы в Минске

30.06.2017 - 16:20

Новости Беларуси. 30 июня под Минском на летном поле состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам академии авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офицеры простились с боевым знаменем альма-матер и приняли кодекс чести. Под занавес церемонии в небе закружились вертолеты.

Роль авиации в современном мире трудно переоценить. Сегодня над Беларусью совершают рейсы самолеты авиакомпаний из 100 государств. Каждые сутки над страной пролетает около 1000 воздушных лайнеров.

Выпускники академии авиации составляют основу инженерно-технических кадров гражданской авиации Беларуси.

Андрей Мацке, выпускник Белорусской государственной академии авиации:
Немножко грустно после окончания. Пять лет учились вместе, а сейчас расходимся все по разным дорогам, по разным маршрутам.

Екатерина Каминская, выпускник Белорусской государственной академии авиации:
В будущее смотрю с надеждой, радостью, потому что понимаю, что образование очень хорошее, качественное. Спасибо за это академии авиации. Надеюсь, что смогу принять активное участие в становление нашей белорусской авиационной промышленности.

За знаниями в Белорусскую государственную академию авиации приезжают из самых разных стран СНГ. 30 июня в церемонии вручения дипломов участвовали дипломаты из Туркменистана и Таджикистана.

Григорий Ловшенко, ректор Белорусской государственной академии авиации:
На сегодняшний день в академии обучаются граждане более 10 зарубежных стран, включая Йемен, Таджикистан, Туркменистан и ряд других.

Планируется, конечно, развитие экспорта услуг и расширение географии. Мы полностью удовлетворяем потребности авиационных предприятий в Республике Беларусь, полностью удовлетворяем потребности в кадрах для Министерства обороны Республики Беларусь.

За свою более чем 40-летнюю историю учебное заведение претерпело ряд серьезных изменений: от Минского авиационного технического училища гражданской авиации ССCР до Белорусской государственной академии авиации. Изменения коснулись не только названия: главный акцент сделан на качество подготовки авиационного персонала. В целом же за годы существования ВУЗа путевку в жизнь получили тысячи специалистов.

Выпускникам академии авиации вручили дипломы в Минске
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Белорусской государственной академии авиации
Фото. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Белорусской государственной академии авиации
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Белорусской государственной академии авиации
Фото. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Белорусской государственной академии авиации
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Белорусской государственной академии авиации
Фото. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Белорусской государственной академии авиации
Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Белорусской государственной академии авиации
Фото. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Белорусской государственной академии авиации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дипломы вручили слушателям Академии управления при Президенте
Дипломы о переподготовке вручили слушателям Академии управления при Президенте
Лауреатов Национального конкурса научных работ среди студентов наградили в Минске
Лауреатов Национального конкурса научных работ среди студентов наградили в Минске
С 18 июля по 3 августа. Особенности и сроки вступительной кампании-2017 в вузах Беларуси
С 18 июля по 3 августа. Особенности и сроки вступительной кампании-2017 в вузах Беларуси
Давать им возможность зарабатывать: Михаил Русый призвал рационально использовать вузовские разработки
Давать возможность зарабатывать: Михаил Русый призвал рационально использовать вузовские разработки
Курсовые проекты воплощены в реальные изделия: итоги фестиваля вузовской науки
Курсовые проекты воплощены в реальные изделия: итоги фестиваля вузовской науки
Реформы Минобразования: отменят ли ЦТ по гуманитарным предметам?
Реформы Минобразования: возможна отмена ЦТ по гуманитарным предметам
Белорусский государственный медицинский университет отмечает 95-летие
Белорусский государственный медицинский университет отмечает 95-летие
Полевая кухня и ОМОН: 30 сентября возле Национальной библиотеки прошли зрелищные выступления МВД
Полевая кухня и ОМОН: 30 сентября возле Национальной библиотеки прошли зрелищные выступления МВД
Все новости по теме Высшее образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru