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«Выпустили воду, алкоголь не позволил рассмотреть – вот он и втыкается головой»: как белорусы ныряют в пустые бассейны

19.12.2017 - 18:17

Новости Беларуси. «Травмы ныряльщика» получают не только летом в водоёмах, но и зимой – в бассейнах, рассказали в программе «Теледоктор».

Александр Кандыбо, врач-нейрохирург, заведующий оперблоком ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии»:
К сожалению, эта травма – это полностью человеческая безответственность, дурость, алкоголь. Пошли в сауну, там бассейн. В бассейне воды до пояса.

Вес большой, ныряет головой вниз.

Или выпустили воду из бассейна, алкоголь не позволил рассмотреть – вот он и втыкается головой. Потом полный букет последствий. И что мы можем сделать? Да, мы составляем кости, даём опорность, возможность сесть человеку в коляску, как-то при жизни быть более-менее активным, но это, конечно, качество жизни не то. Вот вам и профилактика: не пей, не ныряй вниз головой.

Теледоктор. Травмы

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Теледоктор. Травмы
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