Выпустить 100 тысяч тестов за 10 дней. В Витебске начали производство систем для диагностики коронавируса
Новости Беларуси. 7 апреля в Витебске приступили к массовому изготовлению тест-систем для диагностики коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их разработала группа научных сотрудников Витебского государственного медуниверситета.
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Минздрав в ускоренном режиме провел сертификацию и выдал допуск на производство. Отечественные тесты показали высокие характеристики при низкой себестоимости: наша разработка в пять раз дешевле зарубежных аналогов.
Валерий Семёнов, заведующий кафедрой инфекционных болезней ВГМУ, профессор:
Для того, чтобы определить нуклеиновую кислоту, будь то вирус или бактерия, всегда существует такой подход, как профподготовка, то есть надо выделить сначала из материала.
В существующих на рынке тест-системах на это затрачивается 3,5 часа. Мы сегодня позицируем 45 минут, – это уже ускорение. А сама молификация длится 1,5 часа. Но там можно до 100 проб сразу, 96 исследований сделать.
В течение 10 дней в Витебске намерены выпустить 100 тысяч отечественных тестов. Есть возможности в наращивании мощностей – до 100 тысяч единиц в неделю. В первую очередь ими обеспечат Витебскую область.
Александр Лукашенко о ситуации с БНТУ: Мы изолировали? Какой результат? Нулевой!
Новости Беларуси. 7 апреля во Дворце Независимости Президент Беларуси заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Отдельно Президент останавливается на ситуации с БНТУ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первыми вы закрыли БНТУ, по-моему. Я говорю: «Хорошо». Комитету госбезопасности – доложите мне, где находятся студенты и преподаватели.
И мы промониторили ситуацию вокруг: продавцов, магазины и прочее. Они смеются: только куча преподавателей была из этого БНТУ (напротив какой-то книжный магазин), только, говорит, вышли отсюда. А студенты чем занимались, вы это знаете. Вот мы изолировали, и какой результат? Нулевой!
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