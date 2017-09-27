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Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Вырос ли интерес туристов к Беларуси с введением безвизового режима?

27.09.2017 - 11:07

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Виталий Грицевич

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