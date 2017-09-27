Вырос ли интерес туристов к Беларуси с введением безвизового режима?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
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