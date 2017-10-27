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«Вырос общий уровень команд»: сильнейшие спецподразделения Беларуси определились в ходе 4-дневного марафона

27.10.2017 - 18:00

Новости Беларуси. Полоса препятствий и стрельба по мишеням. 27 октября завершился 4-дневный марафон, определивший сильнейших среди спецподразделений Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 команд, среди них – группа «А», «Алмаз», СОБР – уверенно шли к победе.

На рубеж выходят 2 человека – по одному от каждой команды. После сигнала таймера бойцу необходимо пробраться через проволоку, поразить противника из пистолета, протаранить металлическую дверь и не промахнуться из дробовика. Кто прошел первым – того и победа. Дисциплина так и называется – «Дуэль».

На полигоне «Воловщина» пули свистят с самого утра. Это заключительный этап 4-дневного марафона. Позади у элитных отрядов – почти 3 десятка тактических и огневых упражнений.

Вот, к примеру, эстафета. Слаженность решает всё. Полосу препятствий плюс к ней стрельбу по мишеням команда преодолевает в среднем за 30 секунд.

Татьяна Ревизоре, СТВ:
Последний бой не только самый трудный, но еще и решающий. Скорость и точность сейчас как никогда влияют на итоговый результат команды.

Соревнования среди спецподразделений Беларуси проходят в пятый раз. В 2017 году участвует 7 команд. Здесь и «Альфа», и «Адмаз», и СОБР.

Командир специального отряда быстрого реагирования:
Подготовка идет в течение года. Это длительные часы занятий боевой деятельностью, боевой службой, боевой учебой.

Виктор Гулевич, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Разница между участниками – мизерная. Это свидетельствует о том, что  вырос общий уровень команд.

Штурмовики, взрывотехники, пулеметчики и снайперы. Для каждой специальности – отдельные зачеты. Упражнения на разных локациях проводили даже под покровом ночи.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:
Соревнования выстроены таким образом, чтобы всесторонне оценить уровень подготовки боевых групп каждого спецподразделения, выявить слабые стороны подготовки, определить и наметить цели и задачи для дальнейшего повышения уровня персональной подготовки личного состава.

Новые элементы в соревнования добавляют каждый год. Отряды отрабатывают даже самые невероятные сценарии.

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Республики Беларусь:
Учебно-боевые соревнования должны опережать возможные риски, угрозы и вызовы. Допустим, увеличивается степень хитрости террористов по самодельным взрывным устройствам, и наши взрывотехники – саперы – должны уметь противодействовать.

Общий итог соревнований уже известен: первое место – у СОБРа, второе забирает группа «А», третье – спецназ из Витебска. В который год судьям приходится непросто: разрыв у команд минимальный.

«Вырос общий уровень команд»: сильнейшие спецподразделения Беларуси определились в ходе 4-дневного марафона

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