Вышел первый трейлер режиссерского дебюта Данилы Козловского «Тренер»

В сети появился трейлер первой режиссерской работы известного актера Данилы Козловского о неудачливом футболисте.

Фото: Hello!

Фильм расскажет об игроке национальной футбольной сборной, который в самый ответственный момент не забивает пенальти. Ошибка приводит к завершению его карьеры, а в дальнейшем судьба вынуждает героя стать тренером провинциальной команды.

Данила Козловский сыграет в иностранном сериале. В каком именно - читайте здесь.

Фото: kinopoisk.ru

Данила Козловский не только снял «Тренера», но и сыграл в нем главную роль. Помимо самого актера в картине приняли участие Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков, Владимир Ильин и другие популярные артисты.