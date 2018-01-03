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Вышел первый трейлер режиссерского дебюта Данилы Козловского «Тренер»

03.01.2018 - 14:23

В сети появился трейлер первой режиссерской работы известного актера Данилы Козловского о неудачливом футболисте.

Фото: Hello!

Фильм расскажет об игроке национальной футбольной сборной, который в самый ответственный момент не забивает пенальти. Ошибка приводит к завершению его карьеры, а в дальнейшем судьба вынуждает героя стать тренером провинциальной команды.

Данила Козловский сыграет в иностранном сериале. В каком именно - читайте здесь.

Фото: kinopoisk.ru

Данила Козловский не только снял «Тренера», но и сыграл в нем главную роль. Помимо самого актера в картине приняли участие Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Андрей Смоляков, Владимир Ильин и другие популярные артисты.

В прокат «Тренер» выйдет 19 апреля 2018 года.

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