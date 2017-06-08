Высокие, тоненькие, с хорошим выменем: как выбирали лучшую корову Беларуси

Новости Беларуси. 8 июня на Белорусской агропромышленной неделе выбрали лучшую буренку страны. Строгое жюри оценивало их по нескольким критерием. Основные – красота и габариты. Ведь, как правило, чем крупнее животное, тем лучше качество молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гран-при получила участница из Брестской области по кличке Медуничка.

В конкурсе участвовали 24 буренки со всей Беларуси – по четыре от каждой области. Любопытно, что в прошлом году Гран-при также досталось представительнице Брестской области.