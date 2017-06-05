новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

«Высшее образование даёт ощущение доминантности. Это биологическая мотивация. Как у бабуинов»

05.06.2017 - 20:40

Новости Беларуси. Профессор экономики во время ток-шоу «Что происходит» высказал своё мнение о стремлении людей получить высшее образование.

Степан Васковский, доктор экономических наук, профессор:
Мы всё время говорим о том, что высшее образование – все сегодня выступающие говорят, что это социально значимо. Но ведь мотивацию, которую все приводят – это мотивация биологическая. Это – еда, это – дети, которые могут пойти, потому что ты их можешь накормить.

И, третье, это – чувство превосходства.

И доминантность. Высшее образование даёт ощущение доминантности, превосходства над другими. Это всё – биологические начала. Как у бабуинов. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ливянт: «Не понимаю, что надо как-то шёпотом произносить «репетитор». Что плохого, если он помогает?»
Кому из абитуриентов стоит сдавать ЦТ по 4 предметам?
Евгений Ливянт: «Несовершенство законодательства, КЗОТа вынуждает людей массово получать дипломы, как корочки»
Минобразования Беларуси: приём абитуриентов в 2017 году снижен на 1,7%
Лаборатория горячих блюд и правильная парковка грузовика: чему учат в Слуцком сельскохозяйственном профлицее
«Студент и шпаргалка – это братья-близнецы»: какие «шпоры» были и есть и насколько они эффективны
«Студент и шпаргалка – это братья-близнецы»: какие «шпоры» были и есть и насколько они эффективны
В Минске выбрали лучшего классного руководителя
Один мужчина среди 40 женщин в финале. В Минске выбрали лучшего классного руководителя
Виктория Немкович, директор средней школы № 68 Минска
Директор средней школы Минска: оптимально каждой школе решать с родителями, как будет лучше для учреждения образования
Все новости по теме Образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru