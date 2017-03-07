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Выставка белорусских икон в Толедо продлена до конца марта

07.03.2017 - 09:25

Новости Беларуси. В Толедо приняли решение продолжить экспозицию выставки белорусских икон. Связано это с растущим интересом испанцев к нашей живописи. Так, за неполных три месяца выставку посетили более 40 тысяч человек.

Напомним, экспозиция «Белорусские иконы: таинство времени и духа» в музее легендарного мастера Эль Греко была приурочена к открытию посольства Беларуси в Испании.

На выставке представлено 12 икон XVII-XVIII веков из коллекции Национального художественного музея, а также картины самого Эль Греко. Увидеть эти работы посетители смогут до конца марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка белорусских икон в Толедо продлена до конца марта

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