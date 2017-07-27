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Выставка «цветных снов» в Минске: выставка Алексея и Анастасии Врублевских проходит в Минске

27.07.2017 - 15:46

Новости Беларуси. Говорят, не все могут видеть цветные сны, но художники Алексей и Анастасия Врублевские перенесли их на холст. Что из этого получилось, можно посмотреть в художественной галерее «Высокое место», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На выставке – более 50 работ: 40 – живопись и 10 – скульптура. Основная тема – сны. Они представлены в самых разных жанрах – портрет, графика, пейзаж, натюрморт. Кстати, для таких скульптур специально заказывали массивные валуны из Ботанического сада. Так что есть на что посмотреть не во сне, а наяву.

Продлится выставка до 6 августа.

Выставка «цветных снов» в Минске: портрет, графика, пейзаж и натюрморт в художественной галерее «Высокое место»
Выставка Алексея и Анастасии Врублевских проходит в Минске
Фото. Выставка Алексея и Анастасии Врублевских проходит в Минске
Выставка Алексея и Анастасии Врублевских проходит в Минске
Фото. Выставка Алексея и Анастасии Врублевских проходит в Минске
Выставка Алексея и Анастасии Врублевских проходит в Минске
Фото. Выставка Алексея и Анастасии Врублевских проходит в Минске

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