новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Выставка ледовых скульптур откроется в парке 900-летия Минска 11 февраля

10.02.2017 - 22:26

Новости Беларуси. Теплые пожелания со снежным искусством. К 950-летию столицы в парке 900-летия Минска готовятся к масштабному празднику.

11 февраля в 11 часов здесь ожидают гостей и участников выставки скульптур из снега и льда. Такая экспозиция здесь будет представлена впервые. Расположится холодная экспозиция в центральной аллее парка.

Проекты скульптур готовили школьники и педагоги, а также студенты и преподаватели ВУЗов Заводского района. На данный момент работы по установке композиций практически завершены.

Для их создания понадобилось около 30 грузовых машин снега и 10 машин льда.
Посетить мероприятие смогут все желающие. Для гостей будет организовано катание в санях, запряженных лошадьми, горячий чай, вкусные угощения и возможность оценить ледяное творчество молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выставка ледовых скульптур откроется в парке 900-летия Минска 11 февраля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» в Гродно
Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» собрал в Гродно 38 коллективов из 7 стран мира
Посидеть на троне и покататься на санях: чем заняться на фестивале ледовых скульптур в минском Ботаническом саду
Посидеть на троне и покататься на санях: чем заняться на фестивале ледовых скульптур в минском Ботаническом саду
Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» будет транслироваться онлайн
Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» будет транслироваться онлайн
Море развлечений в одном месте: как прошёл семейный фестиваль в Минске?
Море развлечений в одном месте: чем порадовал семейный фестиваль в Минске?
Интересно не только детям, но и родителям: в Минске открылся семейный фестиваль
Интересно не только детям, но и родителям: в Минске открылся семейный фестиваль
Фестиваль воздушных шаров в Швейцарии
Фестиваль воздушных шаров в Швейцарии: показать свое мастерство приехали команды из 15 стран
Фестиваль «Январские музыкальные вечера» завершился в Бресте
Фестиваль «Январские музыкальные вечера» завершился в Бресте
Международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера» стартует в Бресте
Все новости по теме Фестиваль
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru