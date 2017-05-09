новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Выставка от байкеров и возложение венков. В Сенно, на месте крупнейшего танкового сражения ВОВ, отмечают День Победы

09.05.2017 - 16:44

Новости Беларуси. День Победы широко отмечают и в регионах. Так, церемония возложения цветов и митинг в память о погибших прошел 9 мая в Сенно, где в июле 1941 года состоялась крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. По количеству задействованной техники, эта битва была масштабнее, чем бои на Курской дуге.

А сегодняшний праздник в райцентре украсили байкеры. Межнациональная колонна из полусотни мотоциклов проехала по дорогам Сенненского района и остановилась у мемориалов.

Ядвига Сыроваткина, житель Сенно:
Победа всегда есть Победа, победа над всем. Особенно над злом, которое принесла война. Эти, естественно, беды коснулись всего народа. Не только нашего, но вообще всего мирового сообщества. И поэтому сегодня важно то, что люди празднуют, ликуют, чтобы не повторилась эта трагедия никогда в жизни.

Павел Морин, лидер международного мотоклуба (Санкт-Петербург):
Мы должны своим действием хоть как-то новому поколении передать то, что они не знают, не видели.

Здесь же байкеры представили патриотический международный проект «Глаза Победы». Это своеобразная история войны в лицах. Передвижная выставка летом отправится по городам-героям стран бывшего Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка от байкеров и возложение венков. В Сенно, на месте крупнейшего танкового сражения ВОВ, отмечают День Победы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Президент – ветеранам: слава богу, что в свое время мною было решение об изучении отдельно курса «Великая Отечественная война»
Президент – ветеранам: слава богу, что в свое время мною было принято решение об изучении отдельно курса «Великая Отечественная война»
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Президент Беларуси: у нас есть все для того, чтобы сегодня защитить наш клочок земли, на котором живут наши люди
День Победы-2017 в Минске
День Победы-2017 в Минске: столица стала большой развлекательной площадкой с песнями и солдатской кашей
День Победы-2017 в Минске: за несколько минут до салюта в парке Янки Купалы дадут шесть залпов из гаубиц
День Победы-2017 в Минске: за несколько минут до салюта в парке Янки Купалы дадут шесть залпов из гаубиц
В День Победы более 30 тысяч человек посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
В День Победы более 30 тысяч человек посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
Александр Лукашенко принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю 72-й годовщины Великой Победы
Александр Лукашенко: никогда не перестанем преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко: будет единство внутри страны – справимся с любыми угрозами
«Радует, что не зря люди положили головы». В День Победы ветераны проехали по Гомелю в ретро-автомобилях
«Радует, что не зря люди положили головы». В День Победы ветераны проехали по Гомелю в ретро-автомобилях
Все новости по теме День Победы 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru