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Выставка памяти художника Левона Дарбиняна «Два сердца» проходит в Доме дружбы посольства Армении в Беларуси

29.05.2017 - 20:28

Новости Беларуси. «Два сердца». Выставка памяти художника Левона Дарбиняна проходит в Доме дружбы посольства Армении в Беларуси. Армянин по национальности, родился в Грузии, но большую часть жизнь мастер провел в Минске. Один из основателей армянской общины, он сохранил национальные традиции и привнес частичку армянской души в белорусскую живопись, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Егине Дарбинян, организатор выставки:
У него очень много работ про Минск. Он любил Минск, несмотря на то, что в душе армянин, он по национальности армянин, любил свою родину. Но у него были две родины – Армения и Беларусь.

Выставки талантливого художника с успехом проходили по всему миру. Многие работы мастера находятся в частных коллекциях. Левон Дарбинян любил рисовать пейзажи, и вдохновлялся красотой природы и архитектурой, как Беларуси, так и Армении.

Выставка памяти художника Левона Дарбиняна «Два сердца» проходит в Доме дружбы посольства Армении в Беларуси

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