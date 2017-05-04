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Выставка «СМИ в Беларуси»: 4 мая стенд СТВ посетили члены юниорской сборной по современному пятиборью

04.05.2017 - 21:35

Новости Беларуси. 4 мая в рамках XXI международной специализированной выставки «СМИ в Беларуси» состоялась презентация дирекции спортивного вещания «Столичного телевидения». Гости стенда смогли детально ознакомиться с работой спортивной структуры канала, с проектами, и с теми, кто над ними работает. После представления каждый желающий получил уникальную возможность попробовать лично себя в роли журналиста. Кроме того, на стенде можно было пообщаться с юными спортсменами-пятиборцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дарья рыжикова, представитель юниорской сборной Беларуси по современному пятиборью:
Было очень приятно, что было проявлено внимание к нашему виду спорта. Было очень приятно поучаствовать в этом мероприятии. Это интересно, что-то новое, новые впечатления и эмоции.

Георгий Рублевский, представитель юниорской сборной Беларуси по современному пятиборью:
Говорить здесь достаточно трудно, гораздо легче заниматься своим видом спорта.

Алена Богдан, пресс-секретарь Белорусской федерации современного пятиборья:
Мы хотели бы познакомить как можно большую аудиторию с нашим замечательным видом спорта, привлечь больше новых лиц, получить больше медалей и, конечно, олимпийское золото. Это наша конечная цель.   

Время презентации пролетело незаметно: море положительных эмоций и багаж новых знаний получили не только гости, но и участники.

Выставка «СМИ в Беларуси»: 4 мая стенд СТВ посетили члены юниорской сборной по современному пятиборью

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