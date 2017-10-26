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«Выставка уникальная по своему масштабу»: картины белорусских художников представили на выставке в Пекине

26.10.2017 - 17:40

Новости Беларуси. Белорусское искусство в Китае. Национальный художественный музей презентовал в Пекине выставку масляной живописи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции – десятки шедевров, принадлежащих кисти белорусских художников. Это портреты, пейзажи и натюрморты мастеров разных поколений, традиций и стилей. Представленные работы позволят китайским зрителям оценить национальную самобытность белорусской культуры.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Эта выставка уникальная по своему масштабу. Такой выставки не было, наверное, со времен Советского Союза. Я не припоминаю даже в истории, чтобы Беларусь в главном музее Китая представила вот так очень достойно свои шедевры.

У Вэйшань, директор Национального художественного музея Китайской Народной Республики:
Национальный художественный музей Китая тесно сотрудничает с Национальным художественным музеем Республики Беларусь уже 2 года. Эта выставка является первым результатом совместной работы. Китайским зрителям она дает возможность оценить классические произведения русского и белорусского искусства.

Выставка приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем. Экспозиция призвана укрепить культурные и художественные связи двух стран.

«Выставка уникальная по своему масштабу»: картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине
Фото. Картины белорусских художников представили на выставке в Пекине

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