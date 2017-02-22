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Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске

Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске
22.02.2017 - 19:57

Новости Беларуси. В память о знаменитом песняре. В Национальном историческом 22 февраля открылась выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля. Здесь и зарисовки нарядов, в которых белорусские «Песняры» покоряли американских зрителей 40 лет назад. К сожалению, многие костюмы сохранились только на бумаге.

Валентина Бартловая, профессор кафедры костюма и текстиля Белорусской государственной академии искусств:
Нам было дано небольшое количество времени, чтобы мы проработали эскизы, разработали все персонажи поэмы «Адвечная песня» Янки Купалы. Так мы и сделали, принесли много предложений. И, естественно, нас очень поддержал Мулявин.

Валерий Мулявин, сын Владимира Мулявина:
Что касается костюмов и их эскизов, которые представлены здесь, отец постоянно выбирал их, работал и с Демкиной, и с Бартловой. Это были вечные творческие обсуждения, мучения, скажем так, и дома, и на работе.

В экспозиции также музыкальные инструменты, редкие фотографии, старые афиши и нотные рукописи самого Владимира Мулявина. Выставку планируют показать и на родине певца – в Свердловске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка уникальных костюмов легендарного ансамбля «Песняры» открылась в Минске

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