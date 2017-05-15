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«Выявить истинную любовь к нашей литературе»: конкурс чтецов «Живая классика» проходит в Витебске

15.05.2017 - 13:16

Новости Беларуси. Произведения белорусских авторов – Коласа, Купалы, Богдановича, Короткевича – сегодня читают школьники перед публикой в Витебске. Конкурс «Живая классика» проходит по всей стране. Только в северном регионе заявки для участия в конкурсе подали более шести тысяч школьников. До финала дошло около сотни ребят.

Их выступления оценивает компетентное жюри. В его составе – мастера слова и известные люди. Среди них и корреспондент СТВ по Витебской области Анастасия Бут.

Тамара Краснова-Гусаченко, заместитель председателя жюри конкурса «Живая классика», член Союза писателей Беларуси:
Цели и задачи – выявить истинную любовь к живому слову, к нашей литературе, к нашей классике. Главный критерий – это содержание произведения, с которым конкурсант выходит сегодня на сцену, внешний вид конкурсанта, который должен соответствовать теме произведения. И самое главное, конечно, донесение содержания произведения до слушателя.

Каждая область Беларуси определит четырех лучших чтецов. Именно они примут участие в финале конкурса, который состоится в Полоцке во время празднования Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выявить истинную любовь к нашей литературе»: конкурс чтецов «Живая классика» проходит в Витебске

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