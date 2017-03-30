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Вызван 31 хоккеист. Национальная сборная Беларуси начала подготовку к майскому чемпионату мира

30.03.2017 - 09:03

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к майскому чемпионату мира. 29 марта команда собралась на тренировочный кэмп в Минске. Дэйв Льюис вызвал на сбор 31 хоккеиста. Львиная доля – минские динамовцы, однако присутствуют и представители отечественной Экстралиги.  В стан национальной сборной приглашены три голкипера. Негласный первый номер отведен Михаилу Карнаухову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Карнаухов, вратарь сборной Беларуси по хоккею:
Эмоциональный настрой отличный, много сил, желания доказывать, поэтому никаких проблем с настроем не может быть. Тренируемся на льду, бросковые упражнения, катание у игроков, зал.

Мировой форум стартует 5 мая. Его на пару примут немецкий Кельн и французский Париж. До отъезда на чемпионат белорусы проверят свои силы в  восьми матчах «Евровызова». Ближайшие из них (против соперников из Латвии) состоятся в Даугавпилсе 7 и 8 апреля.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Мы не собираемся менять философию и настрой команды на чемпионат мира. Мы хотим побеждать. В некоторых тактических моментах все же произведем корректировки, уделим внимание игре в меньшинстве и дисциплинируем саму игру. Именно это нам поможет достичь успеха.

Первая тренировка на льду «Минск-Арены» произвела на рулевого сборной позитивное впечатление. Остается надеяться, что предстоящие спарринги добавят еще больше оптимизма как тренерскому штабу, так и болельщикам.

Александр Павлович, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Немного раньше вышли, чтобы набрать неплохие кондиции, покататься, вкатиться, чтобы выглядеть неплохо перед глазами главного тренера.

Вызван 31 хоккеист. Национальная сборная Беларуси начала подготовку к майскому чемпионату мира

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