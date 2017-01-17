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Взаимодействие в сфере инвестиций, финансов и туризма: Белорусский инвестфорум открывается в Гонконге

17.01.2017 - 09:03

Новости Беларуси. Развитие азиатского вектора сотрудничества. 17 января в Гонконге открывается белорусский инвестфорум. Встреча будет посвящена взаимодействию в сфере инвестиций, финансов и туризма. Запланировано участие более 50 компаний континентального Китая и Гонконга. Наши участники презентуют свои доклады по вопросам экономического развития и состоянию банковской системы. Одновременно пройдут встречи представителей банков, инвестиционных фондов, финансовых компаний и деловых кругов.

В эти дни правительственная делегация посещает специальный административный район Китая – Гонконг. Стороны уже договорились о взаимной отмене виз. Они вступят в силу после внутригосударственных процедур. Сейчас виза для Белорусов в Гонконг стоит 30 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский инвестфорум открывается в Гонконге

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