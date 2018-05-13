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ВЗГЛЯД. На акции «Бессмертный полк» в Москве предотвращен теракт

13.05.2018 - 15:06

Российские спецслужбы перед Днем Победы задержали группу террористов, планировавших атаку на акции «Бессмертный полк» в Москве, сообщил заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов.

«Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции «Бессмертный полк» в Москве, для этого уже было заготовлено оружие. Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек», – рассказал ТАСС Сыромолотов.

Ранее сообщалось, что пятеро членов группировки «Исламское государство*», планировавших теракты в России, были задержаны в Ярославле 3 и 4 мая.

Участие в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли более 1 млн человек. Портал Gigarama представил гигапиксельную панораму, сделанную во время акции на Красной площади.

Всего в России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 10 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как прошло шествие «Бессмертного полка» в России. Праздничные мероприятия, организованные 9 мая, включают парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.

Президент Владимир Путин в этом году в пятый раз принял участие в памятном шествии. Сам он нес фотографию своего отца – Владимира Спиридоновича Путина. Вместе с российским лидером к шествию присоединились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Источник: ВЗГЛЯД.РУ

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ВЗГЛЯД. На акции «Бессмертный полк» в Москве предотвращен теракт

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