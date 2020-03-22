Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде, и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству
Новости Беларуси. Что определяет успех любого партнерства? Выполнение взятых на себя обязательств, особенно когда они прописаны в документах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Сейчас, может быть, меньше, но по-прежнему много историй о недобросовестных квартиросъемщиках. То за аренду не платят, то за коммунальные услуги, то квартиру приводят в непригодное для жизни состояние. То же самое и на рынке аренды коммерческой недвижимости.
Но и неплатежи, и убитое состояние помещений еще не самое страшное. Не во всех ситуациях арендодатель может без проблем и быстро выселить недобросовестного нанимателя.
В причинах и следствиях разбиралась Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Сегодня снять помещение или квартиру не проблема. Подобных объявлений – сотни тысяч. Или вот вам нужен автомобиль. Тоже решаемо: на помощь приходит аренда, и железный конь ваш на нужное время. По дороге нужно остановиться в гостинице? И это не вопрос. Номера одноместные, двухместные, повышенной комфортности – чего душа пожелает.
В общем, любой каприз за ваши деньги. Правда, все чаще арендополучатели наживаются на вышеперечисленных услугах. Проживают бесплатно или и вовсе пытаются присвоить имущество себе.
Как так? Вашему вниманию – реальные истории.
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Момента, когда в гости нагрянут хозяева квартиры, некоторые арендаторы предпочитают не дожидаться. Мама Александра два года назад сдала квартиру. С виду приличной паре, а на деле...
Александр Яшников:
Люди заселяются и через четыре дня уезжают, не расплатившись и высказав негодование по поводу того, что квартира им не подходит по разным причинам. Выясняется, что поломана стиральная машина, сломана раковина. Ну и масса нюансов.
– Они просто пропали?
– Да, просто уехали и все.
– А ключи?
– Оставили под ковриком.
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Сегодня с подобными проблемами сталкиваются и владельцы белорусских прокатных фирм. Добраться с ветерком до места назначения на арендованном авто – это хорошо, а вот попытаться присвоить его себе – это уже уголовное дело.
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В большинстве случаев, конечно, клиенты арендуют авто, чтобы съездить, например, в другой город. Тут на помощь приходят гостиницы. Правда, и здесь есть загвоздка.
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В начале февраля в должниках числятся почти 43 тысячи граждан, а это сумма 6,5 миллиона рублей за коммунальные услуги.
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Два судебных исполнителя, сотрудники специального отдела милиции департамента охраны и юрист – в такой компании мы отправились к одной из семей-неплательщиков. Их долг – 2 252 рубля. И это без учета задолженности по кредиту и мобильной связи.
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Сейчас будет проведен осмотр с целью оценки имущественного положения.
Максим Хотенчик, заведующий сектором отдела принудительного исполнения Фрунзенского района Минска:
В данном случае это были телевизоры, бытовая техника в виде микроволновки, а так же стиральная машина.
Взимать нельзя помиловать – какая чаша весов перевесит? В каждом случае свой исход. Только вот всех их объединяет одно: все тайное становится явным и расплата по долгам ждать себя не заставит.
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«Законы на моей стороне». Арендатор помещения в кинотеатре «Электрон» перестал вносить плату, но съезжать не хочет
Новости Беларуси. Что определяет успех любого партнерства? Выполнение взятых на себя обязательств, особенно когда они прописаны в документах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– Почему не платите арендную плату за помещение?
– Законы на моей стороне. Решат правоохранительные органы, потом мы будем решать. Не занимайтесь провокацией.
– То есть вы съезжать не собираетесь?
– Я все вопросы в судебном порядке разъяснил. Все. До свидания.
В нашем доме поселился замечательный сосед. А точнее, в здании бывшего кинотеатра «Электрон», где находится один из съемочных павильонов нашего телеканала. И сосед-то то не один, а с весьма экзотическими пресмыкающимися.
Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству
До того, как «Электрон» стал собственностью СТВ, мужчина начал арендовать помещение у предыдущего владельца здания – договор заключен до 2021 года. По факту выплат уже три месяца нет, да и граница дозволенного (то есть арендуемая площадь) нарушена.
Алексей Лухверчик, начальник отдела кадровой и правовой работы ЗАО «Столичное телевидение»:
Арендная плата – это не только наш доход. Это те деньги, которые компания тратит не только на себя, но и на содержание этого здания.
– То есть у арендатора прав больше де-юре и де-факто, чем у арендодателя?
– Практически да. На сегодня судебная практика такова, что даже в случае, если к моменту судебного заседания арендатор гасит арендную плату, то, как правило, суды отказывают в иске о расторжении договора.
Иск с целью расторжения договора подан. Получается, что даже если тот самый сосед не платит, выселить его можно только через суд, что впереди. Пока и спасатели, и милиция на наши вызовы лишь разводят руками. А нам на съемочной площадке остается опасаться, что в гости нагрянет змея.