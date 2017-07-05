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Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек, около 100 ранены

05.07.2017 - 15:40

Новости Китая. Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Китае. По поступающим данным погибли 5 человек, около 100 ранены. Состояние многих медики оценивают как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в провинции Цзилинь во время ремонта на аварийной линии.

ЧП случилось из-за утечки газа. По данным местной полиции среди пострадавших и жертв – рабочие газопровода, случайные прохожие, а также персонал и пациенты расположенной неподалеку больницы.

Это не первое подобное происшествие за последние дни. 2 июля двойной взрыв произошел на газопроводе в провинции Гуйчжоу. Тогда погибли около 10 человек.

Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек, около 100 ранены
Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек, около 100 ранены
Фото. Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек, около 100 ранены
Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек, около 100 ранены
Фото. Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек, около 100 ранены

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