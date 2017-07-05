Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек, около 100 ранены

Новости Китая. Мощный взрыв прогремел на газопроводе в Китае. По поступающим данным погибли 5 человек, около 100 ранены. Состояние многих медики оценивают как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в провинции Цзилинь во время ремонта на аварийной линии.

ЧП случилось из-за утечки газа. По данным местной полиции среди пострадавших и жертв – рабочие газопровода, случайные прохожие, а также персонал и пациенты расположенной неподалеку больницы.

Это не первое подобное происшествие за последние дни. 2 июля двойной взрыв произошел на газопроводе в провинции Гуйчжоу. Тогда погибли около 10 человек.