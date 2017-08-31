новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Взрыв на химзаводе в Хьюстоне: пострадали 10 человек

31.08.2017 - 16:43

Новости Беларуси. 10 человек пострадали в результате взрывов на химзаводе в американском Хьюстоне. Сейчас горят несколько участков предприятия. Над местом ЧП поднимается плотный дым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Происшествие было прогнозируемым. О нем предупреждало руководство завода. Об опасностях взрыва или пожара заговорили вскоре после того, как наводнение вывело из строя энергосистему предприятия, а затем и устройства охлаждения химических веществ. Из домов в радиусе 2,5 километров эвакуировали всех жителей.

Наводнение в Хьюстоне спровоцировал ураган «Харви». Его уже называют одним из самых разрушительных в истории Америки. Жертвами стихийного бедствия стали 30 человек. Есть пропавшие без вести. Сумма ущерба колоссальная – более 23 миллиардов долларов.

Взрыв на химзаводе в Хьюстоне: пострадали 10 человек

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

8 горняков остаются заблокированными на алмазной шахте в Якутии
8 горняков остаются заблокированными на алмазной шахте в Якутии
Около 150 горняков оказались затоплены в шахте в Якутии после прорыва воды
Около 150 горняков оказались затоплены в шахте в Якутии после прорыва воды
Около 100 человек, в том числе 20 детей, оказались заблокированы на канатной дороге над рекой Рейн в Германии
Около 100 человек, в том числе 20 детей, оказались заблокированы на канатной дороге над рекой Рейн в Германии
Из-за поврежденного кабеля и отключения электроэнергии с берегов Северной Каролины эвакуируют туристов
Из-за поврежденного кабеля и отключения электроэнергии с берегов Северной Каролины эвакуируют туристов
В Китае на строительную площадку рухнул кран: погибли 7 человек
В Китае на строительную площадку рухнул кран: погибли 7 человек
В Москве на людей рухнул строящийся автомобильный тоннель
В Москве на людей рухнул строящийся автомобильный тоннель: погибли 2 человека
Из-за возможного разрушения 230-метровой плотины в Калифорнии объявлена эвакуация населения
Из-за возможного разрушения 230-метровой плотины в Калифорнии объявлена эвакуация населения
Из-за халатного проведения земляных работ 15 домов в Воложинском районе остались без газа
Из-за халатного проведения земляных работ 15 домов в Воложинском районе остались без газа
Все новости по теме Техногенные катастрофы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru