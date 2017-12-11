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Взрыв на Манхэттене устроил смертник: новые подробности

11.12.2017 - 21:51

Новости США. Взрыв в Нью-Йорке устроил смертник – стали известны подробности происшествия на автовокзале Манхэттена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На автовокзале в Манхэттене произошел взрыв: что известно

По данным полиции, мужчина, привязал взрывное устройство к телу.

Правоохранители допускают, что взрыв произошел раньше, чем предусматривалось. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.

Сейчас район оцеплен. На месте ЧП проводятся обыски. По некоторым данным, эксперты обнаружили еще несколько взрывных устройств (эта информация пока не подтвердилась).

Взрыв на Манхэттене устроил смертник: новые подробности

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