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Взрыв на Скидельском сахарном комбинате: пострадавшие женщины находятся в стабильно тяжелом состоянии

27.02.2017 - 13:27

Новости Беларуси. Минские специалисты 27 февраля прибудут в Гродно, чтобы оказать помощь и проконсультировать своих коллег в вопросе лечения женщин, пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате. Пока две пациентки остаются в реанимации гродненской больницы. Они находятся в медикоментозном сне. Их состояние стабильно тяжелое. Ранее в Минск были доставлены еще три пострадавшие.

Взрыв на Скидельском сахарном комбинате произошел в ночь с пятницы на субботу. В галерее, соединяющей цех упаковки и фасовки с лифтовой шахтой, произошла вспышка пылевоздушной смеси. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Устанавливается размер ущерба, причиненый предприятию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на Скидельском сахарном комбинате: пострадавшие женщины находятся в стабильно тяжелом состоянии

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