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Взрыв возле полицейского автобуса в турецком Мерсине: что известно

17.10.2017 - 23:11

Новости Турции. Тревожные новости приходят из турецкого города Мерсин, расположенного на средиземноморском побережье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там у полицейского автобуса прогремел взрыв. На месте происшествия работают спецслужбы, пожарные и медики. Некоторые источники сообщают о 12 пострадавших, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Не сообщается и о погибших. Вероятнее всего, к взрыву причастны террористы.

Под подозрением участники Рабочей партии Курдистана.

Взрыв возле полицейского автобуса в турецком Мерсине: что известно

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