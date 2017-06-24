новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Взрывы на рынке в пакистанском Парачинаре: убиты 73 человека

24.06.2017 - 15:43

Новости Пакистана. В Пакистане растет число жертв теракта в городе Парачинар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списках погибших уже как минимум 73 человека, около 300 ранены.

Многие в тяжелом и даже критическом состоянии. Взрывы прогремели на городском рынке 23 июня с промежутком в три минуты. В моменты атаки там было многолюдно, поскольку многие пришли за покупками в честь окончания Рамадана. Теракт решительно осудили во всем мире.

О недавнем теракте возле офиса полиции в Пакистане вы можете узнать здесь.

Соболезнования родным и близких погибших, руководству Пакистана выразил Президент Беларуси.

Взрывы на рынке в пакистанском Парачинаре: убиты 73 человека

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мощный взрыв прогремел на городском рынке в Пакистана: погибли более 20 человек
Мощный взрыв прогремел на городском рынке в Пакистана: погибли более 20 человек
В Пакистане боевики атаковали несколько пограничных постов
В Пакистане боевики атаковали несколько пограничных постов: погибли военные и около 10 террористов
Взрыв в Лахоре произошел через сутки после начала антитеррористической операции
Взрыв в Лахоре произошел через сутки после начала антитеррористической операции
Еще один взрыв в пакистанском Лахоре: шестеро погибли, 15 ранены
Еще один взрыв в пакистанском Лахоре: шестеро погибли, 15 ранены
Жертвами взрыва в храме Пакистана стали уже 90 человек, более 300 ранены
Жертвами взрыва в храме Пакистана стали уже 90 человек, более 300 ранены
Число погибших во время теракта в Пакистане увеличилось до 74 человек
Число погибших во время теракта в Пакистане увеличилось до 74 человек
Теракт в Пакистане
Пакистан погрузился в трехдневный траур: в стране скорбят по жертвам теракта, унесшего жизни более 70 человек
Теракт в Пакистане
Теракт в Пакистане: бомбу в детском парке развлечений взорвал 28-летний житель Лахора
Все новости по теме Теракт в Пакистане
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru