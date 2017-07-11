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XIX Всемирный конгресс русской прессы стартует 11 июля в Минске

11.07.2017 - 09:14

Новости Беларуси. Представителей средств массовой информации из 52 стран соберет XIX Всемирный конгресс русской прессы. Форум открывается 11 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – многочисленные дискуссии на самые разные темы. Участники будут рассуждать о деятельности СМИ в условиях цифровой реальности, о роли газет в освещении военных конфликтов. Гостей форума, кроме официальной части, ждет и культурная программа.

Всемирный конгресс русской прессы проводится ежегодно. Беларусь его принимает во второй раз. В 2016 году форум проходил в Париже.

XIX Всемирный конгресс русской прессы стартует 11 июля в Минске

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