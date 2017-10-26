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XX Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2017» пройдёт 26-29 октября в Могилёве

26.10.2017 - 11:21

Сегодня произойдёт самое радостное событие в жизни маленьких могилевчан. В этом белорусском городе открывается очередной, в этом году юбилейный – 20-тый Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2017» .

Как он будет проходить в этот раз, кто из известных мировых мультипликаторов приехал на этот форум в Беларусь, и какие мультфильмы смогут увидеть зрители этого ежегодного праздника мультипликации? Подпробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, режиссёр, руководитель анимационной киностудии «Беларусьфильм», лауреат международных и республиканских кинофестивалей – Игорь Волчек и начальник отдела рекламы, связи со средствами массовой информации и методической работы могилёвского Киновидеопроката – Елена Тереня.

 

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