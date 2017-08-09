«Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой»: что готовы предложить хакеру продавцы «Комаровки»

Новости Беларуси. Подписчикам, но уже не газеты, а популярной социальной сети, пока не удастся узнавать о новостях Комаровского рынка. Страницу с фотографиями, комментариями и обменом мнениями продавцов и покупателей взломал, предположительно, российский хакер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители рынка вышли с ним на связь и узнали, что взломщик требует выкуп – 15 тысяч российских рублей.

Пусть милейшие бабушки знают лишь, как растить, а не постить урожай, уже поставили ситуации не виртуальный грустный смайлик. Это же каким нужно быть редиской, чтобы покуситься на фото помидоров да голубики.

То, что теперь они не смогут фильтровать базар, продавцов «Комаровки» откровенно расстроило. Многие даже готовы отдать зелень коварному хакеру, лишь бы тот вернул аккаунт родному рынку.

Продавец:

Я бы отдала даже ведро с домашней голубикой, чтобы только все вернули, чтобы был порядок.

Свою мзду готовят и цветочные ряды: взломщику собрали уже целый букет. А представители рынка обещали даже накрыть стол, только бы хакер вернул на интернет-место сетевой фотоальбом. И все же договориться пока не получилось. Предположительно россиянин за разблокировку требует 15 тысяч российских рублей.

Иван Ткачук, начальник отдела социального развития Минского комаровского рынка:

Принципиальная позиция Минского комаровского рынка: мы платить не будем. Сразу подали заявление в правоохранительные органы. IT-специалисты все-таки все отсылают в службу поддержки Instagram.

Страничка «Комаровки» была эдаким народным аккаунтом, который радовал уже хотя бы фактом, что госорганизация размещает фото и общается в инстаграм. Критика, благодарности. Более 20 тысяч подписчиков и примерно 900 душевных снимков.

Фотография, которая была следующей на очереди для инстаграма «Комаровки», с облепихой, ее только-только начали продавать на рынке. И у Валентины Михайловны своя версия взлома. Это хакер не со зла.

Валентина Никитина, продавец:

Не знает про облепиху, и все. Не знает. Ее надо кушать, масло делать, с чаем пить.

И коллеги Валентины Никитины, и администрация рынка очень надеются, что с взломщиком все-таки удастся договориться. А на странице «Комаровки» скоро появятся и веселый продавец, и томат по 2,30, и дыня «Колхозница».

Кстати, этот сюжет хакеру отправят сразу после эфира. И, кто знает, станет ли решающим аргумент в виде ведра голубики. Галина Ивановна второй раз не предлагает.