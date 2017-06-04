новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Я бы посоветовала хорошо воспитывать ребёнка». 5-летняя брестчанка из «Рассмеши комика»

04.06.2017 - 18:42

Дария Скоморощенко и Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ты видишь вокруг себя взрослых людей. Считается, что взрослые люди навсегда потеряли рай. Потому что они перестали видеть мир так, как видят его маленькие люди – дети. Что бы ты посоветовала взрослым людям, чтобы быть веселее и радостнее?

Дария Скоморощенко:
Наверное, я бы посоветовала хорошо воспитывать ребёнка. Чтобы ребёнок рос и был хорошим. А потом всё, что у него в уме возникает, когда он маленький ребёнок, передавал взрослому. И от этого ему мир счастливей. Ну, а потом он сделается ангелом, и сам будет видеть весь мир.  

Дария Скоморощенко из «Рассмеши комика» и «Лучше всех»: «Чуть-чуть бывает сложно в разных проектах»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мама 5-летней брестчанки из «Лучше всех»: «Да, я слышала про свои нереализованные амбиции»
«Дарюшка – обычный ребёнок, волей случая заметили её». Мама 5-летней брестчанки из «Рассмеши комика»
«У бабушки с дедушкой смотрю один мультик». 5-летняя брестчанка из «Рассмеши комика» не пользуется компьютером
Автор блога «Книжный шкап»: «Стараюсь находить из прошлого сказки, которые родители могли пропустить»
«Я б хотела, чтоб он опять вырос и стал малышом». Почему 5-летняя видеоблогерша расплакалась, читая стихи Бродского
Дария Скоморощенко из «Рассмеши комика» и «Лучше всех»: «Чуть-чуть бывает сложно в разных проектах»
Photo by Ryan Mcginley.
Я обязан стать лучшим для своих детей и пока я собой не доволен: Брэд Питт дал первое интервью о разводе с Джоли
Источник фото: instagram.com/shnurovs/
«Две самые любимые личности столкнулись»: Светлана Ходченкова снялась в клипе Шнурова
Все новости по теме Звезды
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru