«Я был в метре от всего»: певец Герман о теракте в Барселоне

Новости Беларуси. Каждый удар колокола в непривычной для Барселоны тишине словно набатом отдавался в сердцах жителей и туристов города. Минутой молчания почтили память тех, кто стал жертвой неоправданной войны, объявленной террористами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популярный белорусский композитор и ведущий Герман Титов оказался едва ли не в эпицентре трагических событий.

Герман (запись в Instagram):

Теракт в Барселоне... Это ужас... Я был в метре от всего... Боже, спаси и сохрани всех…