новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Я был в метре от всего»: певец Герман о теракте в Барселоне

18.08.2017 - 16:53

Новости Беларуси. Каждый удар колокола в непривычной для Барселоны тишине словно набатом отдавался в сердцах жителей и туристов города. Минутой молчания почтили память тех, кто стал жертвой неоправданной войны, объявленной террористами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популярный белорусский композитор и ведущий Герман Титов оказался едва ли не в эпицентре трагических событий.

Герман (запись в Instagram):
Теракт в Барселоне... Это ужас... Я был в метре от всего... Боже, спаси и сохрани всех…

«Я был в метре от всего»: певец Герман о теракте в Барселоне

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Президент Беларуси выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с жертвами в результате серии терактов
Президент Беларуси выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с жертвами в результате серии терактов
Телефон горячей линии открыт в посольстве Беларуси в мадриде в связи с терактами в Барселоне
Телефон горячей линии открыт в посольстве Беларуси в мадриде в связи с терактами в Барселоне
Теракт в Барселоне, попытка теракта в Камбрильсе, взрывы в Альканаре: официально подтверждена связь между этими событиями
Теракт в Барселоне, попытка теракта в Камбрильсе, взрывы в Альканаре: официально подтверждена связь между этими событиями
Россиянка пострадала во время теракта в Барселоне 17 августа
Фото: a_zavorotnyuk
«Мы с подругой были рядом с этим местом»: актриса Анастасия Заворотнюк о теракте в Барселоне
Теракты в Испании в фотографиях
МИД Беларуси: информации о гражданах нашей страны среди пострадавших в результате теракта в Барселоне нет
МИД Беларуси: «Информации о гражданах нашей страны среди пострадавших в результате теракта в Барселоне нет»
«Испания поражена террором джихадистов»: второй за сутки теракт произошел в Испании
«Испания поражена террором джихадистов»: второй за сутки теракт произошел в Испании
Все новости по теме Теракты в Испании. Август 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru