Евгений Гришковец: «Я категорически отказался от компьютера, я живу без компьютера, у меня даже нет адреса электронной почты»

Сегодня мы беседуем с режиссёром, писателем – Евгением Гришковцом.

Часто ли случается так, что вы отказываетесь от бесед с журналистами?

Евгений Гришковец, драматург, режиссёр, писатель:

Я встречаюсь с журналистами только тогда, когда я понимаю, что для этого есть какой-то веский повод. В данный момент есть повод. Я приехал в Минск с совершенно новым спектаклем, который еще в Минске не исполнялся.

Это спектакль – «Предисловие к роману». Он связан с вашей новой книгой «Театр отчаяние или отчаянный театр». Расскажите о тесной взаимосвязи этих двух вещей.

Евгений Гришковец:

Это большой роман, который я писал в течение двух лет, и прям очень большая книга, самый большой формат, какой я писал. Чтобы люди могли представить, это как «Тихий Дон» – огромный роман, мемуарный. Есть люди, которые не читают книги, и если ты делаешь спектакль, то это должно быть отдельное самодостаточные произведение, которое необязательно связано с этим романом.

Я сделал спектакль «Предисловие к роману» вообще. Что такое написать книгу. Это спектакль про то, что такое в жизни человека написать книгу. Не так много людей написали книги. Когда я был юношей, был ребенком, когда я был молодым человеком и даже уже не очень молодым человеком, я все равно не мог себе представить, что я все равно напишу книгу. Для меня писатели, которые написали книги, которые продаются в книжном магазине, очень особенные люди. Как это вообще можно придумать и написать книгу?! А потом случилось, что я написал книгу, а потом я написал огромный роман, и я как раз об этом делаю спектакль. Когда мне говорят издатели: "Вы знаете, а мы уже отгрузили 20 тонн бумаги для первого тиража", становится жутковато. Я сидел на листочке писал дома от руки, а тут отгружают 20 тонн бумаги.

А вы принципиально пишете от руки и не используете компьютер?

Евгений Гришковец:

Если бы я умел и ловко работал бы на клавиатуре, то я бы использовал клавиатуру, но я не умею этого делать. Потом я категорически отказался от компьютера, я живу без компьютера, у меня даже нет адреса электронной почты. Это экономит мне много времени. И мне нравится писать на бумаге.

Каждые три года у вас выходит спектакль. Как вы сами считаете, это часто или редко для премьеры?

Евгений Гришковец:

Для меня это идеально. Я успеваю сделать спектакль в течение года, его окончательно осмыслить, довести его до совершенства, записать на видео. И за эти три года объездить все уголки огромной страны. Три года – как раз такой срок, когда можно почувствовать, что ты что-то понял, ты стал взрослее, ты на один спектакль стал опытнее, чтобы следующий спектакль был новым опытом и новым словом. И если делать чаще, то будут какие-то необязательные вещи, будут самоповторы.

Ваши спектакли неизменно популярны и очень востребованы у зрителя. В чем секрет?

Евгений Гришковец:

Я точно могу сказать, что я не делаю моноспектакли, я делаю такой театр. Моноспектакли часто бывают скучны. Когда актер делает моноспектакль, это чаще разговор на несколько голосов, отрывки каких-то произведений или чтение великой поэзии, но это чтение, это декламация, это чаще всего бывает так. Я же делаю такой театр, я делаю особенный театр, такого театра до меня не было. И так как я работаю, в этом ключе пока еще никто не может работать. Это особый театр, который обращен непосредственно к зрителю, но это не эстрада, это особый тип сюжета. Здесь очень важно, что на сцене автор, а не актер. Я не великий актер, и я думаю, если бы люди знали то, что эти спектакли мне пишет другой автор, то они бы на меня как на исполнителя не стали бы.

Музыка Naviband звучит в спектакле Евгения Гришковца «Весы» (подробнее).

Почему случилась перемена с группой «Бигуди», вы перешли к грузинам «Мгзавреби»?

Евгений Гришковец:

Очень простая причина. Мы поработали 10 лет с группой «Бигуди», мы поняли, что все, дальше мы не развиваемся, и у ребят из «Бигуди» были другие жизненные планы, и у меня. Мы собирались, мы записали четыре альбома, и много синглов. Это был очень хороший результат, мне очень нравилось. 10 лет – всё, достаточно, и мы живем дальше. Как только мы расстались, я стал валентным человеком, ко мне тут же обратилась группа «Мгзавреби». Мы с ними записали один альбом, и больше мы с ними не работаем, потому что мы отдельные творческие единицы.

Как вы относитесь к своей славе и к своей узнаваемости?

Евгений Гришковец:

По возможности ответственно. Я понимаю, что я известный человек. Я отдаю себе отчет в том, что я же по телевизору редко бываю и не рвусь туда, в никаких ток-шоу или что-нибудь еще я не участвую. Поэтому меня знают в лицо люди, которые предпочитают книги и ходят в театр. Это в основном люди воспитанные и приличные, поэтому они проявляют своим узнаванием меня весьма деликатно. Самое приятное – когда в аэропорту или на вокзале люди подходят с книгой или на море, на пляже, значит, у них книга была с собой, он же не специально ее захватил. Это приятные люди. Но надо вести себя ответственно, надо быть аккуратно и опрятно одетым всегда.