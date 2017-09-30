новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Картина мира с Юрием Козиятко» на «Россия-Беларусь»

Я хочу, чтобы вы увидели всё то, что так долго не замечали: о чем говорил Президент Беларуси с Аланом Дунканом

30.09.2017 - 22:05

Это первый визит в нашу страну представителя правительства Великобритании такого уровня. Во время встречи Президент Лукашенко высказал важные мысли о сотрудничестве Беларуси и Великобритании и Беларуси с ведущими странами Европы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин министр, о чем я подумал, заходя в этот зал на встречу с вами. Ну, во-первых, наконец-то высокопоставленный человек, член правительства очень развитой, продвинутой страны решил приехать в Беларусь. Новый хороший знак.

А во-вторых, может быть, вам это не понравится, я подумал о том, очень жаль, что Великобритания в этот момент уходит из Европейского союза. У нас бы был очень хороший, надежный партнер и друг в Европейском союзе, который мог бы сказать правду о Беларуси. В этом ответ на вопрос, чего я жду от визита – вашего визита – министра британского правительства в Беларусь. Я жду, правда, чтобы вы увидели Беларусь и хотя бы для себя сложили определенное мнение (объективное мнение) о нашей стране.

Я хочу, чтобы вы увидели всё то, что так долго не замечали (в кавычках «не замечали») западные политики и государственные деятели.

Ну а для того, чтобы поглубже этот процесс изучить, чтобы он пошел у нас, давайте определим 3-4 пилотных солидных проекта (экономических проекта, потому что экономика – база любых отношений) и реализуем их. Давайте скажем так по-народному просто: у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело.

Алан Дункан, государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании:
Мне очень приятно быть первым британским министром, который посетил Беларусь. К сожалению, это заняло слишком много времени, в этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений.

Передаю вам наилучшие пожелания от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В школе я увлекался хоккеем, но, к сожалению, нам приходилось играть на траве, а не на льду. Я, к сожалению, не смог бы играть в вашей команде.

Александр Лукашенко:
Нет, ну мы научим вас, если есть желание.

Алан Дункан:
Я всегда готов учиться, несмотря на возраст.

Я хочу, чтобы вы увидели всё то, что так долго не замечали: о чем говорил Президент Беларуси с Аланом Дунканом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Лукашенко – Дункану: мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса
Лукашенко – Дункану: мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса
Мы заинтересованы в дальнейшем развитии: Беларусь и Великобритания подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения
Мы заинтересованы в дальнейшем развитии: Беларусь и Великобритания подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения
Алан Дункан: Мне очень приятно быть первым британским министром, который посетил Беларусь
Алан Дункан: Мне очень приятно быть первым британским министром, который посетил Беларусь
В Минск прибыл госминистр Великобритании по вопросам Европы и Америки
В Минск прибыл госминистр Великобритании по вопросам Европы и Америки
Давайте дружить, давайте будем сотрудничать: мэры Ноттингема и Новосибирска присоединились к празднованиям в Минске
Давайте дружить, давайте будем сотрудничать: мэры Ноттингема и Новосибирска поучаствовали в празднованиях в Минске
Активизация сотрудничества Минска и Ноттингема в различных сферах: 8 сентября прошла встреча глав двух городов
Активизация сотрудничества Минска и Ноттингема в различных сферах: 8 сентября прошла встреча глав двух городов
Майкл Кентский, Принц, член британской королевской семьи
От политики и истории до искусства и безопасности: чем Беларусь заинтересовала Принца Майкла Кентского
Майкл Кентский, Принц, член британской королевской семьи
Принц Великобритании Майкл Кентский 12 октября посетил мемориальный комплекс «Хатынь»
Все новости по теме Беларусь-Великобритания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru